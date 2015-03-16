15 ноября завершится навигация по рекам и каналам в Петербурге

При этом на Неве, Большой и Малой Неве навигация продолжится до конца ноября - до этого времени будут разводиться мосты, расположенные на этих реках.

С полуночи 15 ноября водные пути для движения судов по река и каналам Петербурга закроются. Об жтом пишет "Интерфакс".

С 15 ноября завершается навигационный период на рукавах Невы, где расположены Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты. В случае нарушения, полагаются штрафы: физическим лицам придётся заплатить от 3 до 5 тыс. рублей, должностным — от 20 до 30 тыс. рублей, юридическим — от 50 до 100 тыс. рублей.

При этом на Неве, Большой и Малой Неве навигация продолжится до конца ноября - до этого времени будут разводиться мосты, расположенные на этих реках.

Ранее в Ленобласти построят пять электрокатамаранов для круизной компании. Судна могут осуществлять как пассажирские перевозки, так и прогулочные рейсы.

Фото: Piter.tv

