15 ноября в Ленобласти ожидается переменная облачность

Температура воздуха днем составит +2...+7, ночь +3...+5.

В Ленобласти 15 ноября будет облачно с прояснениями. В некоторых районах ожидается небольшой дождь. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленобласти.

Ночью ветер юго-западный, западный – 7-12 м/с, на побережье Финского залива днем ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с, вечером до 15-18 м/с. В течение суток температура воздуха составит +2…+7, к ночи столбик термометра зафиксируется на +3…+5. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгских школах прошли мастер-классы, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России