До конца года в Петербурге откроется 15 новых гастроточек

Уже подписано десять соглашений на условиях коммерческой концессии.

К концу года в Петербурге откроются около 15 новых заведений общественного питания благодаря инициативе "Развитие точек общественного питания как гастрономических элементов креативных индустрий", запущенной в августе региональным Фондом развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в качестве новой меры поддержки ресторанного бизнеса.

Уже подписано десять соглашений на условиях коммерческой концессии. Часть паушальных взносов франчайзи будет компенсирована предпринимателю. Завтра открывается первая точка – кофейня Бэггинс на улице Адмирала Черокова, 18.

Для посетителей подготовлены две акции: "Заплати столько, сколько хочешь, возьми столько, сколько сможешь" (акции дают возможность выбрать любой товар из меню и оплатить его по собственному усмотрению) и "1+1" (при покупке одной позиции вторая предлагается в подарок).

Ранее мы сообщили о том, что за год в Петербурге стало больше необычных декоративных растений.

Фото: Правительство Петербурга