15-летнюю девушку нашли в Петербурге спустя три недели

Информацию об исчезновении подростка распространили на информационных ресурсах.

31 октября 15-летняя девушка не вернулась домой в Петербурге. Родители, обеспокоенные её исчезновением, начали звонить родственникам и друзьям, но никто не мог сообщить о местонахождении подростка. Семья незамедлительно обратилась за помощью в организацию "ЛизаАлерт".

Родственники рассказали, что последняя встреча с девушкой произошла, когда она была одета во всё чёрное, а в руках у неё была сумка. Информацию о девушке распространили на информационных ресурсах. Пропавшую искали на протяжении почти трёх недель. Только 17 ноября мать и отец прочли долгожданные слова "Найдена, жива" о своей дочери.

Обычно информация о том, где находился пропавший человек, не разглашается. Девушка найдена живой и здоровой, и теперь она снова дома.

Ранее мы сообщили о том, что мать двоих детей из Мурино почти месяц ищут в Петербурге.

Фото: "ЛизаАлерт"