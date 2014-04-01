В правоохранительные органы самостоятельно явился 23-летний петербуржец.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту беременности 15-летней девушки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 30 марта поступил рапорт инспектора ОДН о том, что из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калининского района поступило сообщение о госпитализации 15-летней М. в родильный дом. Девочка находится на 40-ой неделе беременности.

В Следственный отдел по Калининскому району самостоятельно явился 23-летний петербуржец. Он пояснил, что с апреля 2020 года регулярно вступал в половую связь с М. по обоюдному согласию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Петербуржец отпущен под подписку о невыезде.

В конце 2019 года петербургская пенсионерка заявила о беременности 16-летней внучки. 70-летняя женщина заявила правоохранителям, что внучку в течение лета 2019 года насиловал 17-летний житель Кемеровской области.

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