Женщина считает, что внучку в течение лета 2019 года насиловал 17-летний житель Кемеровской области.

В среду, 11 декабря, петербургская пенсионерка заявила о беременности 16-летней внучки. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

70-летняя женщина заявила правоохранителям, что внучку в течение лета 2019 года насиловал 17-летний житель Кемеровской области. Отмечается, что беременность несовершеннолетней выявили на 18-й неделе беременности.

Личность мужчины установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что пьяная петербурженка не впускала в квартиру маленькую дочку.

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