В среду, 11 декабря, петербургская пенсионерка заявила о беременности 16-летней внучки. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
70-летняя женщина заявила правоохранителям, что внучку в течение лета 2019 года насиловал 17-летний житель Кемеровской области. Отмечается, что беременность несовершеннолетней выявили на 18-й неделе беременности.
Личность мужчины установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали о том, что пьяная петербурженка не впускала в квартиру маленькую дочку.
Фото:pixabay
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