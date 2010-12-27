  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяная петербурженка не впускала в квартиру маленькую дочку. Полиция помогла ребёнку
Сегодня, 9:43
134
IRINA_CHALKINA

Пьяная петербурженка не впускала в квартиру маленькую дочку. Полиция помогла ребёнку

0 0

Девочка самостоятельно обратилась к правоохранителям за помощью.

В среду, 10 декабря, стало известно о том, что пьяная петербурженка не впускала в квартиру маленькую дочку. Девочка самостоятельно обратилась к правоохранителям за помощью. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

По словам юной петербурженки, пьяная мать отказывалась открывать дверь квартиры дома № 5 на улице Осипенко. Таким образом она вместе с 8-летней сестрой вынуждена находиться на улице. Также девочка сообщила, что не хочет больше проживать с матерью, потому что та иногда поднимает на них с сестрой руку.

Полицейские выехали на место и передали несовершеннолетних их отцу.

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранеемы сообщали о том, что педофил из Красноярска развратил 36 девочек.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии