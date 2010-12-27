Пьяная петербурженка не впускала в квартиру маленькую дочку. Полиция помогла ребёнку

Девочка самостоятельно обратилась к правоохранителям за помощью.

В среду, 10 декабря, стало известно о том, что пьяная петербурженка не впускала в квартиру маленькую дочку. Девочка самостоятельно обратилась к правоохранителям за помощью. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

По словам юной петербурженки, пьяная мать отказывалась открывать дверь квартиры дома № 5 на улице Осипенко. Таким образом она вместе с 8-летней сестрой вынуждена находиться на улице. Также девочка сообщила, что не хочет больше проживать с матерью, потому что та иногда поднимает на них с сестрой руку.

Полицейские выехали на место и передали несовершеннолетних их отцу.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото:pixabay