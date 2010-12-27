Педофил из Красноярска развратил 36 девочек

Извращенец находил своих жертв через соцсети. Кроме того, с двумя девочками вступил в интимную связь в реальной жизни.

В Красноярске закончилось следствие в отношении педофила, который развратил 36 девочек в возрасте от 9 до 15 лет.

По версии следствия, 38-летний мужчина в период с 2014-го по июнь 2017 года совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности 36 малолетних и несовершеннолетних девочек в возрасте от 9 до 15 лет, которые проживают в Красноярском крае. Педофил знакомился с девочками в социальной сети "ВКонтакте", начинал с ними переписку с сексуальным подтекстом, а также пересылал фотографии с порнографией. С двумя жертвами он вступил в реальную сексуальную связь.

Мужчина был вычислен и задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних", "изготовление и оборот материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних" и "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста лицом, достигшим 18-летнего возраста".

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый вину свою признал частично. Дело с утвержденным обвинением передано в суд для рассмотрения пор существу.

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