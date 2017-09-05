15-летний подросток побил новый рекорд по сборке кубика Рубика

Для любтелей головоломки "Кубика Рубика" важная новость. 15-летний подросток из США установил новый мировой рекорд по сборке.
Видео, на котором и запечатлен сам рекорд, размещен на собственном канале Патрика Понса на популярном видеохостинге YouTube. На сборку кубика Рубика у Патрика ушло всего 4, 69 секунды. Это на на 0,05 секунды меньше прежнего рекорда, который был установлен в ноябре прошлого года. Для сборки кубика Патрику понадобилось всего 17 движений.
Кубик Рубика был изобретен в 80х годах и до сих пор не теряет своей популярности.
Видео: YouTube/Patrick Ponce