15-летний подросток побил новый рекорд по сборке кубика Рубика

На сборку кубика у подростка ушло 4, 69 секунды, что на 0, 05 секунд меньше прошлого рекорда

Для любтелей головоломки "Кубика Рубика" важная новость. 15-летний подросток из США установил новый мировой рекорд по сборке.

Видео, на котором и запечатлен сам рекорд, размещен на собственном канале Патрика Понса на популярном видеохостинге YouTube. На сборку кубика Рубика у Патрика ушло всего 4, 69 секунды. Это на на 0,05 секунды меньше прежнего рекорда, который был установлен в ноябре прошлого года. Для сборки кубика Патрику понадобилось всего 17 движений.

Кубик Рубика был изобретен в 80х годах и до сих пор не теряет своей популярности.

Видео: YouTube/Patrick Ponce