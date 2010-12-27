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Неизвестный избил 15-летнего подростка на Старо-Петергофском проспекте
Сегодня, 13:11
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Rybka123
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Неизвестный избил 15-летнего подростка на Старо-Петергофском проспекте

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Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

Накануне, 27 августа, в Адмиралтейском районе неизвестный избил 15-летнего подростка. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, преступник напал на пострадавшего вечером возле дома №3 на Старо-Петергофском проспекте. Избитый парень добрался до своего дома на Псковской улице, откуда был госпитализирован в больницу № 5. Там врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также перелом костей носа. Состояние подростка  оценивается как средней тяжести.

По факту происшествия полиция начала проверку.

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Фото: pixabay.com

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Теги: адмиралтейский район , избили подростка , старо-петергофский проспект
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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