Приоритетом местных властей является помощь нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что в Петербурге 155 семей с детьми-инвалидами получат поддержку. Об этом заявил Александр Беглов.

По словам градоначальника, город испытывает финансовые проблемы из-за пандемии с коронавирусом. Однако правительство продолжает исполнять все социальные обязательства.

Отмечается, что в минувшем году Петербург помог 120 семьям с детьми-инвалидами. Около 80 горожан получили новое жилье, а остальные 40 решили направить соответствующую помощь на ремонт.

Ранее мы сообщали о том, что на ремонт двух улиц в Петербурге выделят 160 млн рублей.

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