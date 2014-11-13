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14-летняя девочка отравилась лекарством в Ленобласти
Сегодня, 16:19
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14-летняя девочка отравилась лекарством в Ленобласти

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Следователи инициировали доследственную проверку.

Вечером 18 июля в поселке Павлово Кировского района 14-летняя девочка отравилась лекарством, прописанным ей врачом. Проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК России по Ленинградской области.

Девочку госпитализировали с признаками отравления. В больнице ей оказали необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Следователи инициировали доследственную проверку. Они выяснят обстоятельства случившегося, а также оценят деятельность органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее трёхлетний петербуржец отравился лекарствами. Он случайно проглотил различные таблетки, предназначенные для снижения артериального давления.

Фото: pxhere

Теги: дети, отравление
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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