14-летняя девочка отравилась лекарством в Ленобласти

Следователи инициировали доследственную проверку.

Вечером 18 июля в поселке Павлово Кировского района 14-летняя девочка отравилась лекарством, прописанным ей врачом. Проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СК России по Ленинградской области.

Девочку госпитализировали с признаками отравления. В больнице ей оказали необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Следователи инициировали доследственную проверку. Они выяснят обстоятельства случившегося, а также оценят деятельность органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее трёхлетний петербуржец отравился лекарствами. Он случайно проглотил различные таблетки, предназначенные для снижения артериального давления.

Фото: pxhere