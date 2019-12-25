На Искровском проспекте подросток на "Жигулях" стреляет по машинам

В полицию соседи обращались несколько раз.

В Петербурге на Искровском проспекте 14-летний водитель "Жигулей" запугивает соседей взрывами и стрельбой по автомобилям. Предположительно, таким образом подросток "завоевывает" парковочное место для своей машины, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

По словам одного из жителей дома, хулиганство юноши началось осенью прошлого года: тогда он только взрывал петарды на стоянке. Позже злоумышленник перешел к рогатке, пуляя из нее стальные шарики по окнам авто. Теперь на "его" место никто не паркуется.

В полицию петербуржцы обращались несколько раз. Подросток проживает с матерью, "Жигули" как раз принадлежат ей. Женщина на контакт не идет.

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Фото: Piter.TV