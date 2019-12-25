В Ленобласти 14 курсантов Росгвардии пострадали в ДТП по пути на учения

Пострадавшие получили ушибы, черепно-мозговые травмы, переломы носа, челюсти, ног

В Волосовском районе Ленобласти 14 военных пострадали в ДТП по пути на учения. Об этом стало известно Piter.tv.

В посёлке Княжево 30 ноября, находящийся за рулём "Урала" младший сержант не справился с управлением и врезался в дерево. Травмы различной степени тяжести получили 14 военных. Пострадавшие получили ушибы, черепно-мозговые травмы, переломы носа, челюсти, ног

Все после оказания медицинской помощи, с отказом от госпитализации, в удовлетворительном состоянии отпущены. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее погибшего в Петербурге подполковника Росгвардии наградили орденом Мужества посмертно.

Фото: Piter.tv