В Шушарах стартовало строительство трамвайного депо

Новое автоматизированное трамвайное депо предназначено для обслуживания и ремонта подвижного состава, а также управления трамвайным движением.

В Шушарах 14 июня стартовало строительство депо в рамках первого этапа трамвайной линии "Славянка". Об этом рассказала пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.



Новое автоматизированное трамвайное депо предназначено для обслуживания и ремонта подвижного состава, а также управления трамвайным движением. Оно станет опорным для запуска движения на первом участке линии от ст.м."Купчино".

Выделенная линия скоростного трамвая протяженностью более 21 км пройдет от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка. Проект предполагает сооружение трех мостов, четырех путепроводов, остановок, депо. Сейчас завершены работы по подготовке территории строительства. Завершение строительства 1 и 2 этапов запланировано в 2025 году.

Ранее на Piter.tv: Смольный выкупит гаражи для строительства трамвайной линии "Славянка". Хозяева гаражей могут претендовать на компенсацию в рамках соответствующего проекта закона. На данный момент они могут получить деньги в случае сноса построек, мешающих реализации региональных проектов.

Фото: Piter.tv