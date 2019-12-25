К сентябрю в Красногвардейском районе обновят 13 школ и детсадов

К началу нового учебного года откроют три новых дошкольных учреждения на 490 мест.

В понедельник, 16 августа, в пресс-службе администрации Красногвардейского района сообщили, что 1 сентября школьники пойдут в 9 обновленных школ, а малыши – в 4 обновленных детсада. Кроме того, откроется три новых дошкольных учреждения на 490 мест.

Ремонтные работы подходят к концу. Отмечается, что будут также благоустроены территории возле школ. В ряде учебных заведений отремонтировали классы, пищеблоки, физкультурные залы, заменены оконные пакеты, пол, обновлены фасады и кровли, отремонтированы туалетные комнаты. Общий объем финансирования ремонтных работ составил около 95 млн руб.

Помимо этого отроются три новых дошкольных учреждения.

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Фото: Piter.tv