13% петербуржцев получают зарплату свыше 100 тыс. рублей в месяц

Еще 29% респондентов из Петербурга заявили об уровне дохода от 30 до 50 тыс. Также 14% опрошенных получает до 30 тыс. рублей в месяц.

Стало известно, что 17% жителей СЗФО в месяц зарабатывают от 50 до 100 тыс. рублей. Еще 36% получают от 30 до 50 тыс. рублей. Такие данные приводит служба исследований "HeadHunter Северо-Запад".

Более 10 тыс. рублей зарабатывают 13%, при чем среди них 18% мужчины, а женщин – 8%. Такие зарплаты преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в ИТ-сфере.

Треть петербуржцев (32%) зарабатывают от 50 до 100 тыс. рублей. Еще 29% респондентов из Петербурга заявили об уровне дохода от 30 до 50 тыс. Также 14% опрошенных получает до 30 тыс. рублей в месяц. О зарплате до 10 тыс. рублей в месяц рассказали 12 процентов жителей города.

Отметим, что в Москве и Новосибирской области проживают больше всего сотрудников с зарплатой свыше 100 тыс. рублей. Также в пятёрку входят Петербург, Тюменская и Московская области. При этом почти половина петербуржцев (47 процентов) всегда ведут учёт своих расходов, доходов и сбережений.

Ранее мы писали, что зарплаты IT-специалистов в Петербурге выросли в 2021 году.

Фото: pexels

