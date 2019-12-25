Юная петербурженка стала жертвой развратного лжеработника модельного агентства

Мужчина вынудил подростка присылать ему обнаженные фотографии.

В четверг, 5 марта, полиция получила материал из петербургского отделения следкома, куда ранее обратилась 39-летняя горожанка. Женщина утверждала, что ее дочь стала жертвой педофила. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

По словам петербурженки, ее 13-летняя дочь вступила в группу в соцсети "ВКонтакте", где предлагались вакансии в городе. Вскоре ей написал сообщение некий Евгений Владимирович и предложил девочке работу в модельном агентстве. Мужчина убедил подростка прислать ему также несколько фотографий в обнаженном виде. В течение двух месяцев злоумышленник неоднократно требовал от девочки фотографии и видео ню, а также угрожал распространить по интернету ранее полученные снимки. Кроме того, настырный собеседник звонил на личный номер подростка и продолжал требовать фотографии в мессенджере WhatsApp.

В начале марта мать девочки обнаружила переписку, удалила страницу дочери в соцсети и сменила ей номер телефона. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay