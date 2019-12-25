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13-летняя художница расписала часовню в деревне Пристань
Сегодня, 22:36
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smirenny

13-летняя художница расписала часовню в деревне Пристань

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Деревня находится в Лужском районе области.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что юная петербурженка Елизавета расписала фасад часовни в деревне Пристань, поделился глава районной администрации Юрий Намлиев.

Художнице всего 13 лет, однако девочка успела стать участницей шоу "Лучше всех" и выступить в Гонконге с собственной программой. Школьница живет в Петербурге, но на лето приезжает в деревню. Глава администрации отметил, что удивился и восхитился, а также выразил благодарность. Девочке пожелали дальнейших успехов. 

Ранее мы писали, что на Елагином острове прошел фортепианный концерт.

Фото: instagram.com/namliev_yv/

Теги: девочка расписала часовню, лужский район, реставрация, роспись часовни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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