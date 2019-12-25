  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подростка сбили на "зебре" около Константиновского дворца
Сегодня, 10:04
81
nadezhda_sib

Подростка сбили на "зебре" около Константиновского дворца

0 0

Девочка находилась в состоянии средней степени тяжести.

Школьницу сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном перекрестке в Стрельне. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 21 часа 25-го апреля. Водитель "Лады Гранта" наехал на 13-летнего подростка, когда та переходила проезжую часть. Ребенок получил травмы средней степени тяжести. Девочку госпитализировали в городскую больницу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовом ДТП в Центральном районе пострадали два человека. 

Фото: pixabay.com

Теги: дтп, пешеходный переход
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии