Подростка сбили на "зебре" около Константиновского дворца

Девочка находилась в состоянии средней степени тяжести.

Школьницу сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном перекрестке в Стрельне. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 21 часа 25-го апреля. Водитель "Лады Гранта" наехал на 13-летнего подростка, когда та переходила проезжую часть. Ребенок получил травмы средней степени тяжести. Девочку госпитализировали в городскую больницу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в массовом ДТП в Центральном районе пострадали два человека.

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