13 жителей Ленобласти пострадали при выходе на воду с конца января

Региональные спасатели подвели итоги прошедшей недели.

В Аварийно-спасательной службе Ленинградской области подвели итоги по происшествиям в период с 27 января по 3 февраля. Поисково-спасательные подразделения привлекались к работе 57 раз, – сообщили в пресс-службе спасателей Ленобласти.

Чаще всего наряды выезжали на мониторинг дорожной обстановки (21 раз). К аварийно-спасательным работам при ДТП поисково-спасательные отряды привлекались 1 раз. Был выявлен 1 пострадавший.

Об аварийных ситуациях на воде в службу сообщали 3 раза. По данным спасателей, за неделю при выходе на воду пострадали 13 жителей региона.

К профилактическим рейдам на водных объектах сотрудники службы привлекались 5 раз.

Ранее мы сообщали о продлении запрета выхода на лед в Северной столице.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области