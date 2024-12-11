13 жителей Ленобласти пострадали при выходе на воду с конца января

В Аварийно-спасательной службе Ленинградской области подвели итоги по происшествиям в период с 27 января по 3 февраля. Поисково-спасательные подразделения привлекались к работе 57 раз, – сообщили в пресс-службе спасателей Ленобласти.
Чаще всего наряды выезжали на мониторинг дорожной обстановки (21 раз). К аварийно-спасательным работам при ДТП поисково-спасательные отряды привлекались 1 раз. Был выявлен 1 пострадавший.
Об аварийных ситуациях на воде в службу сообщали 3 раза. По данным спасателей, за неделю при выходе на воду пострадали 13 жителей региона.
К профилактическим рейдам на водных объектах сотрудники службы привлекались 5 раз.
Ранее мы сообщали о продлении запрета выхода на лед в Северной столице.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области
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