В Петербург привезли 135 тонн египетской моркови

Нарушений у продукции не выявлено, груз выпущен на территорию Российской Федерации.

В Большом порту Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии свежей моркови весом 135 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Продукция была отправлена компанией, зарегистрированной в расположенном на севере Египта городе Мадинат-эс-Садат, в адрес петербургского предприятия.

Нарушений у продукции не выявлено, груз выпущен на территорию Российской Федерации.

На прошлой неделе в Пулково задержали около 38 килограммов мясной и молочной продукции из Испании и Литвы.

Фото: Россельхознадзор