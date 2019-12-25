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В Петербург привезли 135 тонн египетской моркови
Сегодня, 12:04
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nastya960

В Петербург привезли 135 тонн египетской моркови

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Нарушений у продукции не выявлено, груз выпущен на территорию Российской Федерации.

В Большом порту Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии свежей моркови весом 135 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Продукция была отправлена компанией, зарегистрированной в расположенном на севере Египта городе Мадинат-эс-Садат, в адрес петербургского предприятия.

Нарушений у продукции не выявлено, груз выпущен на территорию Российской Федерации.

На прошлой неделе в Пулково задержали около 38 килограммов мясной и молочной продукции из Испании и Литвы.

Фото: Россельхознадзор

Теги: морковь, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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