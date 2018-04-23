12-летний австралиец поссорился с родителями и улетел на Бали

В СМИ появились подробности побега школьника в другую страну.

12-летний школьник из Австралии после ссоры с родителями улетел самостоятельно на Бали.

Мальчик после ссоры с родителями сбежал от них в другу. страну. Сын четко спланировал план побега и ему все удалось. Ребенок выкрал у матери кредитную карту, по ней он купил билеты на самолет и забронировал отель на Бали. Родителям сказал, что пошел в школу, а сам отправился путешествовать. За все время следования у него только один раз спросили документы, но не задержали. Приехав в отель, он сказал, что вскоре к нему присоединится старшая сестра, и ребенка спокойно заселили.

Все испортили учителя, которые позвонили родителям и сказали, что сын не пришел на учебу. Только тогда открылся побег сына, а по истории кредитной карты его быстро нашли.

Видео: YouTube/PRIME NEWS STUDIO