Концерт "12 Шедевров Моцарта" состоится 12 июля в Петрикирхе. Начало в 19:00. Ценз - 0+

Как сделать концерт Моцарта необычным? Мы знаем! А как выбрать лучшее из гениального? Мы попытались сделать это для вас!

Всё просто: мы позвали исполнителей из числа лучших в Петербурге и составили программу, которая гарантированно доставит вам эстетическое наслаждение! Ведь, если бы существовали хит-парады музыки XVIII века, то можно было бы предположить, что именно на такой хит-парад вы попали в самом центре Петербурга!

Мы решили представить для Вас в одном концерте величайшие шедевры творчества Вольфганга Амадея Моцарта. Магия Моцарта в том, что он доступен и понятен даже тем, кто классическую музыку слушает редко или не слушает вообще. И в этом плане наш музыкальный вечер - чудесный повод открыть для себя мир классики.

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Подробная информация о концерте на сайте https://amadeusconcerts.ru/

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts