В Петербурге откроют выставку, посвящённую 125-летию скорой помощи

Экспозиция будет доступна для посещения до 20 марта.

В 2024 году городская станция скорой медицинской помощи Петербурга отмечает свое 125-летие. В честь этого юбилея издание "Петербургский дневник" совместно с городской станцией скорой медицинской помощи подготовили уличную выставку, посвященную истории старейшего медицинского учреждения города.

Выставка представит зарождение и развитие службы скорой медицинской помощи в городе, а также ознакомит посетителей с важными этапами ее истории и современной картиной работы этой службы. Кроме того, экспозиция познакомит гостей с нелегкой работой людей, которые ежедневно спасают жизни своим трудом.

Открытие выставки состоится в 12:00 7 марта на Малой Садовой улице. Экспозиция будет доступна для посещения до 20 марта.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)