Второй Всероссийский Молодежный Арктический форум пройдет на "Острове Фортов"

Форум будет посвящен вопросам развития, сохранения стабильности и повышения экологической устойчивости Петербурга.

Во вторник, 5 марта, в Кронштадте откроется Второй Всероссийский Молодежный Арктический форум. Он пройдет на "Острове фортов". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Форум будет посвящен вопросам развития, сохранения стабильности и повышения экологической устойчивости Петербурга. Участники встречи подпишут резолюцию, в основе которой – понимание особого стратегического значения Арктической зоны, ее роли для укрепления энергетического потенциала страны, расширения логистических возможностей и обеспечения нацбезопасности.

Форум пройдет на площадке музея военно-морской славы. Учреждение открылось по поручению Владимира Путина.

Ранее мы писали, что в Кронштадте открылась выставка "Россия – страна морей и океанов".

Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт