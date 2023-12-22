В Кронштадте открылась выставка "Россия – страна морей и океанов"

Экспозиция появилась на "Острове Фортов".

В Кронштадте на "Острове Фортов" открылась выставка "Россия – страна морей и океанов". Об этом в своем tg-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Экспозиция расскажет посетителям о роли моря в российской экономике. Горожане узнают, как развиваются отрасли, связанные с флотом. Посетители познакомятся с востребованными морскими профессиями.

Экспозиция включает около 90 экспонатов. Кроме того, на выставке есть видеоэкраны, на которых транслируются ролики, рассказывающие о еще 40 интересных объектах.

Задача выставки – ярко проиллюстрировать прогресс в развитии морской инфраструктуры, военного и гражданского флотов России, достижения в освоении морских природных ресурсов и, конечно же, в сохранении морского культурного наследия. Пресс-служба пространства "Остров Фортов"

Известно, что с 2011 года со стапелей российских верфей сошло около 800 гражданских судов и 500 военных кораблей водоизмещением более 50 тонн.

Ранее мы писали, что Русский музей продлевает часы работы выставки "Василий Суриков".

Видео: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт