УК выплатила 120 тысяч рублей из-за падения девочки у дома по Планерной улице

В прокуратуру обратилась мать несовершеннолетней девочки.

В Приморском районе Петербурга семье ребенка, получившего травмы из-за падения, выплатили 120 тысяч рублей. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

В прокуратуру обратилась мать несовершеннолетней девочки. Дело в том, что 20 декабря 2024 года подросток поскользнулся и упал на тротуаре у дома 23, корпус 1 по Планерной улице. При обращении в медицинское учреждение девочке диагностировали сотрясение головного мозга и гематомы. Проверка прокуратуры показала, что падение произошло из-за ненадлежащей зимней уборки территории со стороны ООО "Жилкомсервис №1 Приморского района".

Выступая в защиту прав несовершеннолетней, прокурор Приморского района внес представление в адрес руководства управляющей компании, которое рассмотрено и удовлетворено. Должностное лицо, виновное в ненадлежащем содержании придомовой территории, привлечено к дисциплинарной ответственности. УК возместила семье пострадавшего ребенка 120 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.

Ранее при падении на гололеде на Кронштадтской улице петербуржец расколол череп.

Фото: Telegram/ Прокуратура СПб