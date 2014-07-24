Низкокалорийные йогурты оказались вредными для здоровья

В них добавляют много сахара.

Большое количество сахара и соли, а также способ приготовления блюда делают продукты не такими полезными, как изначально. К такой пище относится даже низкокалорийный йогурт. Об этом сообщил портал "Популярная механика".

Производители низкокалорийных йогуртов часто компенсируют отсутствие жира сахаром. Поэтому покупать йогурты лучше без добавок. К вредным напиткам также относятся сладкие соки и газировки.

Диетологи также считают вредными продуктами выпечку, картофель фри, мороженое, переработанное мясо, плавленный сыр, полуфабрикаты, кофейные напитки.

Ранее диетолог дала рекомендации людям, которые начинают худеть.

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