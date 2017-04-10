Во всем мире 11 октября отмечают День девочек

Цель празднования – привлечение внимания к дискриминации девочек в разных странах.

Международный день девочек отмечают ежегодно 11 октября, начиная с 2012 года. Этот праздник был провозглашен Организацией объединенных наций в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.

Значение Международного дня девочек

Всемирный день девочек призван продемонстрировать и найти пути решения проблем, с которыми сталкиваются девочки, а также напомнить о важности расширения их возможностей и защиты их прав. Тут и проблемы получения образования, медицинского обслуживания, защита от дискриминации , принудительного замужества в детстве и от насилия. По данным ООН, в мире проживают более миллиарда девочек до 18 лет. Около 30% выходят замуж до совершеннолетия. Чаще всего это происходит в странах Южной Азии, Африки, Латинской Америки.

Каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме. В в 2012 году и был посвящен актуальной для многих стран мира проблеме - детским бракам. Дальше поднимались такие темы, как "Образование", "Сила девочек: спонтанная и неудержимая", "Расширение возможностей девочек-подростков: прекращение цикла насилия" и другие.

В этот день всем государствам мира рекомендуется проводить мероприятия, которые помогут решить те или иные проблемы девочек.

Ранее православные христиане 9 октября отмечали День памяти Иоанна Богослова.

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