В Ленинградской области в XXI веке родилось 156 тысяч девочек

Самыми популярными именами в Ленинградской области стали София, Мария и Анна.

За последние 23 года в Ленобласти родилось более 156 тыс. девочек, сообщает пресс-служба управления ЗАГСа Ленобласти.

Самым плодотворным годом стал 2016, когда на свет появилось 8023 малышки. В 2000 году их было всего 4036. Однако количество мальчиков, родившихся за этот период, превышает количество девочек на 10,3 тысяч, что составляет 22%.

Сегодня ленинградские родители выбирают для своих дочерей имена, такие как София, Мария и Анна. В то же время имена Галина, Зина и Жанна становятся все менее популярными.

11 октября отмечается Международный день девочек, который был учрежден в 2011 году в знак признания прав девочек.

Ранее сообщалось, что за сентябрь в Ленобласти родилось почти 900 малышей.

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