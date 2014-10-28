11 мая станет самым теплым днем весны в Петербурге

Температура воздуха сегодня поднимется до +24 градусов.

Во вторник, 11 мая, синоптическая ситуация в Петербурге будет находиться под влиянием обширного антициклона. Его стараниями в небе над городом проплывут разрозненные облака, дождей в этот день не ожидается. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, солнечные лучи и ветры южных румбов будут способствовать сегодня повышению температуры воздуха. Столбики термометров в городе покажут +22…+24 градуса, в Ленобласти +20…+25. С такими показателями 11 мая станет самым теплым днем с начала весны, обогнав предыдущего лидера – 12 апреля, говорит Леус.

Сегодня ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

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