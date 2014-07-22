10 тонн незадекларированного клея для плитки не прошли таможенный контроль в Петербурге

В отношении таможенного представителя возбуждено дело об административном правонарушении.

При проведении таможенного досмотра товарной партии, направляемой в Таджикистан из Петербурга, сотрудники Южного таможенного поста выявили 400 мешков клея общим весом 10 тонн, сведения о которых отсутствовали в таможенной декларации. Незадекларированные товары изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Товары различных наименований весом более 20 тонн должны были направиться в Таджикистан. При проведении таможенного досмотра сотрудники поста выявили несоответствие в декларациях. Так, среди заявленных 20 тонн товаров различных наименований, в грузовом транспортном средстве находилось 400 мешков по 25 кг каждый. Общий вес незадекларированной товарной партии составил 10 тонн.

В отношении таможенного представителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни