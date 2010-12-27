Иномарка сбила 10-летнего школьника на севере Петербурга

Ребенок перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Днем 5 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщила пресс-служба ГИБДД, у дома №3 на Калязинской улице автомобиль марки Mitsubishi Pajero сбил 10-летнего школьника.

Инцидент произошел около 13:20. Уточняется, что ребенок перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он находился на проезжей части без сопровождения взрослых.

Потерпевшего увезли в больницу в удовлетворительном состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на пересечении проспектов Просвещения и Культуры столкнулись два трамвая.

Фото: Piter.TV