Иномарка сбила 10-летнего школьника на севере Петербурга

Днем 5 сентября в Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщила пресс-служба ГИБДД, у дома №3 на Калязинской улице автомобиль марки Mitsubishi Pajero сбил 10-летнего школьника.
Инцидент произошел около 13:20. Уточняется, что ребенок перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он находился на проезжей части без сопровождения взрослых.
Потерпевшего увезли в больницу в удовлетворительном состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что на пересечении проспектов Просвещения и Культуры столкнулись два трамвая.
Фото: Piter.TV
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