В этом году Новой Голландии исполняется 10 лет

29 мая в парке культуры и отдыха откроется восьмой летний сезон мероприятий.

В июле этого года исполнится 10 лет с тех пор, как остров принял первых посетителей проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация". Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Новой Голландии.

За эти годы проект вернул Петербургу Дом Коменданта, ресторан "Кузня", "Бутылку", а также "Дом 12". В центральной части острова обосновался парк с липовой и садовой аллеями. К тому же, территорию острова занимают детская площадка "Фрегат" и павильоны для проведения различных мероприятий и выставок. Известно, что было отреставрировано 14,6 квадратных метров помещений исторических фасадов, высажено 400 деревьев, 9000 кустарников и растений, а также 27 тыс. квадратных метров зеленого газона.

С первого дня существования остров посетило свыше 11 млн. человек, а также прошло 4000 концертов, выставок, лекций и спектаклей. К тому же, на территории острова появились собственные кино- и книжный фестивали.

В этом году 29 мая в Новой Голландии откроется восьмой летний сезон мероприятий. Так, за четыре месяца на острове пройдёт две сотни мероприятий. Piter.tv собрал в одном материале самые яркие из них:

"Летний театр в Бутылке" (с 29 мая)

Четыре раза в неделю в камерном пространстве будут проходить джазовые и академические концерты, выступления театральных трупп, а также вечерники. Во дворе же появится крыша и трибуны для зрителей. Также начнёт работать театральный "Buffet by Oggi" команды "Oggi Bistro", для которого Дмитрий Блинов и его команда разработали специальное меню. С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте. Билеты можно будет приобрести с 17 мая.

Паблик-арт (лето / осень 2021)

В этом году программа мероприятия состоит из двух проектов. В июне этого года петербуржцы смогут насладиться инсталляцией российской художницы Агаты Манн, которая будет представлена на зелёном склоне Адмиралтейского канала. А уже осенью зрители смогут увидеть экспериментальные работы голландского художника Эдвина ван дер Хейде, которые будут расположены во внутренней акватории острова.

X Festival (c 9 по 11 июля)

Петербуржцев ждёт трёхдневый музыкальный марафон "X Festival". На территории острова выступят десятки исполнителей. А хедлайнерами мероприятия станут группы, которые ранее начинали свою музыкальную карьеру в рамках фестиваля.

Кинопоказы "Кино под открытым небом" (с середины июля по август)

В июле запускается программа вечерних кинопоказов "Кино под открытым небом". На главной сцене острова посетители смогут насладиться культовыми фильмами последних лет.

Второй международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии (с 30 июля по 6 августа)

В программе примут участие свыше 50 полнометражных и короткометражных фильмов. Также в рамках фестиваля будет присутствовать образовательная программа. Она включает в себя различные мастер-классы, лекции, дискуссии, а также обсуждение кинокартин с режиссёрами. С подробной информацией фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Международный книжный фестиваль "Ревизия" (с 2 по 5 сентября)

В этом году на территории острова состоится третий Международный книжный фестиваль "Ревизия". Он представляет собой ярмарку различной литературы, которая сопровождается программой событий.

Известно, что в этом году также появится праздничная коллекция сувениров в ограниченном тираже. Её можно приобрести в Инфоцентре или на сайте интернет-магазина. К тому же, как отметили в пресс-службе, летом обновят парковую инфраструктуру.

После реконструкции откроется травяной сад с широкими и удобными дорожками, в Ковше снова появится пляж с новыми декорациями, оформление сменили киоски с мороженым и детская площадка для малышей. Для посетителей по-прежнему останутся открытыми Садовая аллея, площадки для игры в петанк и баскетбол, уличные шахматы, столы для настольного тенниса и зелёные лужайки. Пресс-служба Новой Голландии.

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Фото: пресс-служба Новой Голландии