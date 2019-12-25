Как в Петербурге бесплатно или недорого сходить на экскурсии

Экскурсии в СПб бесплатно, бесплатные экскурсии в Петербурге. Piter.TV собрал в один материал все способы бесплатно или совсем недорого прогуляться по городу под рассказы экскурсоводов.

Один из лучших способов познакомиться с новым городом или узнать его получше – взять экскурсию с рассказами о его истории, жителях, достопримечательностях и любопытных закоулках. Экскурсию можно организовать самому с каким-нибудь журналом-гидом наперевес или же заказать у опытных жителей города. В Петербурге таких вариантов – масса, историки и горожане-любители водят желающих не только по главным улицам, но и по тематическим маршрутам вроде музыкальных, военных и даже гастрономических. Другое дело, что прогулки со знающим спутником могут кусать за кошелек. К счастью, в Петербурге есть возможность бесплатно посетить экскурсии.

Piter.TV собрал в один материал все способы бесплатно или совсем недорого прогуляться по городу под рассказы экскурсоводов.

Бесплатно

Каждую весну в Петербурге начинает работу проект "Открытый город", созданный силами местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Горожанам становятся доступны бесплатные экскурсии по старинным особнякам, дворцам, усадьбам и значимым сооружениям промышленной архитектуры, куда нельзя свободно попасть. Программа "Открытого города" предусматривает пешеходные, автобусные прогулки, экскурсии на велосипедах, самокатах, ретротрамваях и троллейбусах, а также различные лекции, квесты и мастер-классы. Практикуют создатели проекта и формат онлайн-экскурсий в связи с коронавирусными ограничениями.

Желающим посмотреть изнутри памятники архитектуры нужно только зарегистрироваться в личном кабинете на сайте "Открытого города" и успевать бронировать места на интересные экскурсии.

Бесплатные образовательные прогулки, куда более регулярные, устраивает и библиотека Высшей школы технологии и энергетики. Изначально проект запускали для студентов и преподавателей вуза, однако потом сделали его доступным и для петербуржцев и туристов. Экскурсоводы водят всех желающих по самым разным местам, рассказывая истории парков и районов города, составляя тематические маршруты к праздникам и памятным датам, например, пушкинской дуэли. Записываться на прогулки нужно в комментариях под постами о конкретных экскурсиях в группе.

Массу доступных горожанам экскурсий проводит историк Андрей Кулик. Петербуржец любит прогулки по Сестрорецку, Зеленогорску, составляет первомайские и военные маршруты к праздникам, рассказывает про конструктивизм в разных районах города. Экскурсии Кулик объявляет бесплатными, но добровольные пожертвования, донейшн, приветствуются на каждой из них. Записываться на прогулки можно через группу.

Экскурсии по центру города, вокруг площади Восстания или по Невскому проспекту, несколько раз в месяц проводит библиотечный культурно-досуговый центр "Старт". Всем желающим рассказывают об архитектуре центральных улиц и жизни их жителей в конце XIX века. Подробности о прогулках и способах записи на них публикуются в группе центра.

Не так часто, но все же проводятся благотворительные экскурсии в пользу петербуржцев с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, прогулки организовывает кандидат философских наук Кирилл Пряхин в группе "Экскурсия в помощь…". Пешеходные рассказы о тайнах петербургской полиции традиционно заканчиваются предложением поддержать нуждающихся горожан рублем.

Бесплатные экскурсии можно "поймать" в афишах библиотечных систем Красногвардейского района, Василеостровского района, Петроградской стороны, Красносельского района.

Еще один доступный любому горожанину и туристу вариант – самостоятельная прогулка с аудиогидами. В Петербурге работает, например, бесплатный аудиогид "Культурный маршрут" в автобусах маршрутов №3, 6, 7, 22, 46. Индивидуальную экскурсию можно послушать прямо во время поездки, по ходу движения транспорта и при необходимости прервать ленивую прогулку или разделить ее на несколько частей. Невидимые экскурсоводы "Культурного маршрута" расскажут более чем о 100 петербургских достопримечательностях и другим интересных объектах в разных районах Петербурга. Аудиогид доступен в бесплатном приложении, установить которое можно с помощью размещенных в салонах упомянутых автобусов. QR-кодов.

Скрасят одиночные прогулки также бесплатные мобильные приложения вроде "Умного Гида" по Петербургу.

Стоит сказать о не самом качественном, но точно приятном варианте бесплатной экскурсии – прогулки с друзьями или знакомыми, живущими в Петербурге. Приятели наверняка не будут против показать вам главные достопримечательности города или провести по скрытным дворам и уголкам, которые уже успели изучить сами. Среди друзей вполне могут быть начитанные персоны, которые любят историю города или хорошо запомнили рассказы экскурсоводов с других прогулок, и люди, увлеченные поиском тематических мест.

Недорого

Множество экскурсий по историческим районам, улицам и даже особнякам организует библиотечная система имени Лермонтова. Прогулки имеют ценник, но весьма доступный – 200 рублей с участника. Подробная афиша с экскурсиями есть на сайте библиотечной системы, там же указывается, как можно записаться на ту или иную прогулку.

Редко, но возможно ухватить небольшую экскурсию по красочному уголку улицы Чайковского, мозаичному дворику. Стоимость прогулки – донейшн. Следить за анонсами экскурсии и подробностями ее проведения можно в группе галереи Владимира Лубенко.

На постоянной основе экскурсиями, которые оплачиваются донейшенами, занимаются сотрудники компании "Экскаватур.рф". Петербуржцам и туристам предлагают обзорные экскурсии, прогулки по центру, набережным с рассказами о крейсерах, астрологии и святых. На любую прогулку необходима предварительная регистрация, сделать это можно в группе компании.

По тому же принципу проводят экскурсии компания "Free SPb". Опытные знатоки города рассказывают о мостах, садах, легендах городских кладбищ и целых районах, правителях и значимых для Петербурга персонах. Записываться на прогулки нужно в группе.

Ранее мы делились площадками Петербурга, на которых можно бесплатно посмотреть спектакли.

Фото: Piter.TV