103-летней Нине Сахарновой возместят средства за ремонт квартиры

Ранее в доме блокадницы протекла крыша.

Сотрудники Санкт-Петербургской прокуратуры навестили 103-летнюю Нину Сахарнову. Блокаднице обещали возместить расходы на ремонт квартиры после потопа из-за протечки крыши, – рассказали в "Фонтанке".

По информации журналистов, к данному часу петербургские власти подготовили проект соглашения о возмещении причиненного ущерба. Владельцы жилплощади также согласились с необходимостью самостоятельного проведения косметического ремонта в жилище Сахарновой после потопа. Сумма компенсации уточняется.

Ранее мы рассказывали, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклада по факту нарушения жилищных прав 85-летней блокадницы, которая живет на улице Ленсовета. Пенсионерка также страдает от протекающей в доме крыши.

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