В Горбольнице №2 провели 100 операций по замене хрусталика

За один день в многопрофильной больнице №2 в Петербурге было проведено 100 операций по замене хрусталика для блокадников. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов стремится повысить доступность медицинских услуг, используя дополнительные доходы городского бюджета.

С 2024 по 2025 год планируется проводить ежегодно 25 тыс. операций по замене хрусталика.

В рамках программы губернатора "Серебряный возраст" сложные операции по слухопротезированию стали бесплатными не только для льготников, но и для всех граждан. Эти операции помогут существенно улучшить качество жизни людей старше 50 лет.

Ранее мы сообщили о том, что с 2024 по 2025 год планируется проводить ежегодно 25 тыс. операций.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга