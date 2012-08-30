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В Горбольнице №2 провели 100 операций по замене хрусталика
Сегодня, 9:47
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В Горбольнице №2 провели 100 операций по замене хрусталика

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С 2024 по 2025 год планируется проводить ежегодно 25 тыс. операций.

За один день в многопрофильной больнице №2 в Петербурге было проведено 100 операций по замене хрусталика для блокадников. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов стремится повысить доступность медицинских услуг, используя дополнительные доходы городского бюджета.

С 2024 по 2025 год планируется проводить ежегодно 25 тыс. операций по замене хрусталика.

В рамках программы губернатора "Серебряный возраст" сложные операции по слухопротезированию стали бесплатными не только для льготников, но и для всех граждан. Эти операции помогут существенно улучшить качество жизни людей старше 50 лет.

Ранее мы сообщили о том, что с 2024 по 2025 год планируется проводить ежегодно 25 тыс. операций.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

 

Теги: медицина, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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