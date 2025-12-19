Тренер вратарей "Зенита" Владимир Савин отмечает 100-летний юбилей

Свою карьеру футболиста он начинал в команде юного возраста на стадионе Юных пионеров.

Тренер вратарей легендарного петербургского футбольного клуба "Зенит" Владимир Савин отпраздновал столетний юбилей. Пресс-служба ФК "Зенит" поделилась радостной новостью, поздравив ветерана футбола с круглой датой и пожелав крепкого здоровья и долголетия.

Владимир Павлович Савин родился 1 января 1926 года в Москве. Свою карьеру футболиста он начинал в команде юного возраста на стадионе Юных пионеров. В октябре 1943 года поступил на службу в ряды Балтийского флота, принимал активное участие в боевых действиях, включая снятие блокады Ленинграда.

В 1971 году, получив приглашение от директора спортивной школы Дмитрия Бесова, Владимир Савин стал наставником вратарей СДЮШОР "Смена". Благодаря своему уникальному педагогическому подходу, он сумел подготовить целое созвездие талантливых футболистов, играющих на позиции вратаря, среди которых Юрий Окрошидзе и Вячеслав Малафеев. В знак признания заслуг в 1987 году Владимиру Савину присвоили высокое звание "Заслуженный тренер России".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"