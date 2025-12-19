"Зенит" обратился к болельщикам с новогодним поздравлением

Руководство и игроки выразили благодарность фанатам за неизменную преданность и верную поддержку.

Футбольный клуб "Зенит" публиковал праздничное обращение к поклонникам команды в своем Telegram-канале. Руководство и игроки выразили благодарность фанатам за неизменную преданность и верную поддержку на протяжении всего 2025 года.

Для вас — и ради вас — мы играли в футбол, запускали юбилейный состав в петербургском метро, дарили памятные медали семьям детей, родившихся в день столетия "Зенита", с помощью группы The Hatters готовили новую аранжировку для гимна сине-бело-голубых и делали добро. пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

Также команда вспомнила самые яркие события спортивного года. Среди достижений упоминается победа "Зенита" в группе Кубка России, где команда одержала победы во всех шести встречах основного времени. Вместе с тем отмечается неудача в национальном первенстве, где клуб занял лишь вторую позицию, уступив лидерство краснодарскому коллективу. Авторы поздравления призвали болельщиков готовиться к предстоящим соревнованиям и подчеркнуть, что борьба за титулы ещё впереди.

Ранее Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Новым годом.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"