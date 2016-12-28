Поздравления с Новым годом 2017 Петуха: смешные и короткие смс в стихах

Приближается новогодняя ночь 2017. Нужно придумать, как же поздравить родственников, коллег или однокурсников с Новым годом. Идеальным поздравлением для тех, кто сейчас в другом городе или стране будут короткие и смешные стихи. Их можно отправить через смс или в социальных сетях. Мы собрали для вас забавные стихи, которые не только связаны с Новым годом, но и привязаны к конкретно этому году. Согласно киатйскому календарю, 2017 год пройдет под знаком Огненного Петуха. Этот зверь отличается красотой и общительностью. Поэтому поздравлениями нужно охватить всех дорогих вам людей.
Мы живем во время развитых цифровых технологий. Чтобы поздравить родных не надо рассылать открытки и письма за две недели до Нового года. Можно просто взять телефон и набрать короткую смс. Прикольные сообщения заставят близких улыбнуться в новогоднюю ночь и подумать о вас.
Вот подборки коротких стихотворений для смс:
Пусть Петух не обижает,
Клювом крепким не клюет.
Пусть лишь только обожает
И достаток раздает.
Пусть крылом своим могучим
Все проблемы вмиг смахнет
И удачу вдруг со счастьем
В Новый год вам принесет.
***
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Петушок чтоб не клевал,
А в делах сопровождал,
Радость в дом ваш приносил,
От невзгод отгородил,
Набивал карманы счастьем,
Отгонял бы все ненастья,
Дал любви, богатства, страсти!
***
Я желаю, чтоб от денег
Кошелек скорей распух.
Принесет пусть вам богатство
Прибывший уже Петух.
Пусть подарит птица эта
Год удачи и любви.
Пусть укажет клювом острым
Он вам верные пути.
Красный Огненный Петух
Пусть несет в дом доброту,
Здоровье, счастье, верность,
Добро, удачу, щедрость.
С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть забудутся несчастья.
От души всей поздравляю,
Много радости желаю!
***
Пусть год Петуха будет классным и клевым,
Пусть будем мы все абсолютно здоровы,
Пусть скука тоскливая мимо пройдет,
А счастье наш дом без подсказки найдет!
***
Пусть придет удача в дом,
Вместе с счастьем и добром.
А весёлый петушок
Денег принесёт мешок.
Две тысячи семнадцатый
Приходит Новый год,
Пускай подарит радость вам,
Избавит от забот,
Пусть покровитель Петушок
Все беды заберет,
Умножит счастье и любовь,
Удачу принесет,
Разгонит скуку и тоску,
Успехом наградит,
Растопит грусть и, может быть,
С врагами примирит!
***
Пусть приходит с Новым годом
Много нового добра.
Пусть удачи будет много
В год грядущий Петуха.
Пусть огнем любовь пылает,
Ну а счастье пусть — с горой.
Поздравляем с Новым годом,
И проблемы все — долой!
***
В год Петуха тебе желаю,
Чтоб радость он тебе принес,
И счастья без конца и края,
И в жизни белых лишь полос,
Деньжат побольше и успехов,
Пускай подарит петушок
Много добра, улыбок, смеха,
Здоровья крепкого мешок!
Пришел на смену Обезьяне
Красивый Петя-Петушок,
Сразив всех красным одеянием.
Подарков притащил мешок.
И для тебя принес здоровье,
Благополучие, успех,
Любовь родных, друзей веселых
И залихватский звонкий смех.
***
Поверьте в сказку этой ночью,
Что существует Дед Мороз,
Что не обманет он уж точно
И оправдается прогноз.
Не подведёт пускай Петух
И повода не будет волноваться.
Не говорите только вслух,
Что загадали вы в двенадцать!
***
Новогодний Петушок
Счастья дарит пускай горшок!
Не забудет про здоровье,
Про добро и мир с любовью.
В доме пусть уют поселит,
Чтоб вся жизнь как воскресенье.
И, как зимним свежим снегом,
Жизнь покроет пусть успехом!
Больше стихотворений можно найти на сайте с поздравлениями.
Ранее мы писали, в чем встречать год Огненного Петуха. А также рецепты блюд для новогоднего стола для года Красного Петуха.