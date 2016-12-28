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Поздравления с Новым годом 2017 Петуха: смешные и короткие смс в стихах

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Россияне уже начали поздравлять друг друга с Новым 2017 годом Петуха. Люди отправляют друзьям и родным смешные, прикольные короткие смс в стихах и прозе. В такой праздник важно не забывать о близких, поэтому, если вы еще не написали родственникам и знакомым, обязательно сделайте это.

Поздравления с Новым годом 2017 Петуха: смешные и короткие смс в стихах

Приближается новогодняя ночь 2017. Нужно придумать, как же поздравить родственников, коллег или однокурсников с Новым годом. Идеальным поздравлением для тех, кто сейчас в другом городе или стране будут короткие и смешные стихи. Их можно отправить через смс или в социальных сетях. Мы собрали для вас забавные стихи, которые не только связаны с Новым годом, но и привязаны к конкретно этому году. Согласно киатйскому календарю, 2017 год пройдет под знаком Огненного Петуха. Этот зверь отличается красотой и общительностью. Поэтому поздравлениями нужно охватить всех дорогих вам людей.

Мы живем во время развитых цифровых технологий. Чтобы поздравить родных не надо рассылать открытки и письма за две недели до Нового года. Можно просто взять телефон и набрать короткую смс. Прикольные сообщения заставят близких улыбнуться в новогоднюю ночь и подумать о вас.

Поздравления с Новым годом 2017 Петуха: смешные и короткие смс в стихах

Вот подборки коротких стихотворений для смс:

Пусть Петух не обижает,
Клювом крепким не клюет.
Пусть лишь только обожает
И достаток раздает.

Пусть крылом своим могучим
Все проблемы вмиг смахнет
И удачу вдруг со счастьем
В Новый год вам принесет.

***

С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Петушок чтоб не клевал,
А в делах сопровождал,
Радость в дом ваш приносил,
От невзгод отгородил,
Набивал карманы счастьем,
Отгонял бы все ненастья,
Дал любви, богатства, страсти!

***

Я желаю, чтоб от денег
Кошелек скорей распух.
Принесет пусть вам богатство
Прибывший уже Петух.

Пусть подарит птица эта
Год удачи и любви.
Пусть укажет клювом острым
Он вам верные пути.

Поздравления с Новым годом 2017 Петуха: смешные и короткие смс в стихах

Красный Огненный Петух
Пусть несет в дом доброту,
Здоровье, счастье, верность,
Добро, удачу, щедрость.

С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть забудутся несчастья.
От души всей поздравляю,
Много радости желаю!

***

Пусть год Петуха будет классным и клевым,
Пусть будем мы все абсолютно здоровы,
Пусть скука тоскливая мимо пройдет,
А счастье наш дом без подсказки найдет!

***

Пусть придет удача в дом,
Вместе с счастьем и добром.
А весёлый петушок
Денег принесёт мешок.

Поздравления с Новым годом 2017 Петуха: смешные и короткие смс в стихах

Две тысячи семнадцатый
Приходит Новый год,
Пускай подарит радость вам,
Избавит от забот,
Пусть покровитель Петушок
Все беды заберет,
Умножит счастье и любовь,
Удачу принесет,
Разгонит скуку и тоску,
Успехом наградит,
Растопит грусть и, может быть,
С врагами примирит!

***

Пусть приходит с Новым годом
Много нового добра.
Пусть удачи будет много
В год грядущий Петуха.

Пусть огнем любовь пылает,
Ну а счастье пусть — с горой.
Поздравляем с Новым годом,
И проблемы все — долой!

***

В год Петуха тебе желаю,
Чтоб радость он тебе принес,
И счастья без конца и края,
И в жизни белых лишь полос,
Деньжат побольше и успехов,
Пускай подарит петушок
Много добра, улыбок, смеха,
Здоровья крепкого мешок!

Поздравления с Новым годом 2017 Петуха: смешные и короткие смс в стихах

Пришел на смену Обезьяне
Красивый Петя-Петушок,
Сразив всех красным одеянием.
Подарков притащил мешок.

И для тебя принес здоровье,
Благополучие, успех,
Любовь родных, друзей веселых
И залихватский звонкий смех.

***

Поверьте в сказку этой ночью,
Что существует Дед Мороз,
Что не обманет он уж точно
И оправдается прогноз.

Не подведёт пускай Петух
И повода не будет волноваться.
Не говорите только вслух,
Что загадали вы в двенадцать!

***

Новогодний Петушок
Счастья дарит пускай горшок!
Не забудет про здоровье,
Про добро и мир с любовью.

В доме пусть уют поселит,
Чтоб вся жизнь как воскресенье.
И, как зимним свежим снегом,
Жизнь покроет пусть успехом!

Поздравления с Новым годом 2017 Петуха: смешные и короткие смс в стихах

Больше стихотворений можно найти на сайте с поздравлениями.

Ранее мы писали, в чем встречать год Огненного Петуха. А также рецепты блюд для новогоднего стола для года Красного Петуха.

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Категории: Общество

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