Поздравления с Новым годом 2017 Петуха: смешные и короткие смс в стихах

Россияне уже начали поздравлять друг друга с Новым 2017 годом Петуха. Люди отправляют друзьям и родным смешные, прикольные короткие смс в стихах и прозе. В такой праздник важно не забывать о близких, поэтому, если вы еще не написали родственникам и знакомым, обязательно сделайте это.

Приближается новогодняя ночь 2017. Нужно придумать, как же поздравить родственников, коллег или однокурсников с Новым годом. Идеальным поздравлением для тех, кто сейчас в другом городе или стране будут короткие и смешные стихи. Их можно отправить через смс или в социальных сетях. Мы собрали для вас забавные стихи, которые не только связаны с Новым годом, но и привязаны к конкретно этому году. Согласно киатйскому календарю, 2017 год пройдет под знаком Огненного Петуха. Этот зверь отличается красотой и общительностью. Поэтому поздравлениями нужно охватить всех дорогих вам людей.

Мы живем во время развитых цифровых технологий. Чтобы поздравить родных не надо рассылать открытки и письма за две недели до Нового года. Можно просто взять телефон и набрать короткую смс. Прикольные сообщения заставят близких улыбнуться в новогоднюю ночь и подумать о вас.

Вот подборки коротких стихотворений для смс:

Пусть Петух не обижает,

Клювом крепким не клюет.

Пусть лишь только обожает

И достаток раздает.

Пусть крылом своим могучим

Все проблемы вмиг смахнет

И удачу вдруг со счастьем

В Новый год вам принесет.

***

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю,

Петушок чтоб не клевал,

А в делах сопровождал,

Радость в дом ваш приносил,

От невзгод отгородил,

Набивал карманы счастьем,

Отгонял бы все ненастья,

Дал любви, богатства, страсти!

***

Я желаю, чтоб от денег

Кошелек скорей распух.

Принесет пусть вам богатство

Прибывший уже Петух.

Пусть подарит птица эта

Год удачи и любви.

Пусть укажет клювом острым

Он вам верные пути.

Красный Огненный Петух

Пусть несет в дом доброту,

Здоровье, счастье, верность,

Добро, удачу, щедрость.

С Новым годом, с новым счастьем!

Пусть забудутся несчастья.

От души всей поздравляю,

Много радости желаю!

***

Пусть год Петуха будет классным и клевым,

Пусть будем мы все абсолютно здоровы,

Пусть скука тоскливая мимо пройдет,

А счастье наш дом без подсказки найдет!

***

Пусть придет удача в дом,

Вместе с счастьем и добром.

А весёлый петушок

Денег принесёт мешок.

Две тысячи семнадцатый

Приходит Новый год,

Пускай подарит радость вам,

Избавит от забот,

Пусть покровитель Петушок

Все беды заберет,

Умножит счастье и любовь,

Удачу принесет,

Разгонит скуку и тоску,

Успехом наградит,

Растопит грусть и, может быть,

С врагами примирит!

***

Пусть приходит с Новым годом

Много нового добра.

Пусть удачи будет много

В год грядущий Петуха.

Пусть огнем любовь пылает,

Ну а счастье пусть — с горой.

Поздравляем с Новым годом,

И проблемы все — долой!

***

В год Петуха тебе желаю,

Чтоб радость он тебе принес,

И счастья без конца и края,

И в жизни белых лишь полос,

Деньжат побольше и успехов,

Пускай подарит петушок

Много добра, улыбок, смеха,

Здоровья крепкого мешок!

Пришел на смену Обезьяне

Красивый Петя-Петушок,

Сразив всех красным одеянием.

Подарков притащил мешок.

И для тебя принес здоровье,

Благополучие, успех,

Любовь родных, друзей веселых

И залихватский звонкий смех.

***

Поверьте в сказку этой ночью,

Что существует Дед Мороз,

Что не обманет он уж точно

И оправдается прогноз.

Не подведёт пускай Петух

И повода не будет волноваться.

Не говорите только вслух,

Что загадали вы в двенадцать!

***

Новогодний Петушок

Счастья дарит пускай горшок!

Не забудет про здоровье,

Про добро и мир с любовью.

В доме пусть уют поселит,

Чтоб вся жизнь как воскресенье.

И, как зимним свежим снегом,

Жизнь покроет пусть успехом!

Больше стихотворений можно найти на сайте с поздравлениями.

Ранее мы писали, в чем встречать год Огненного Петуха. А также рецепты блюд для новогоднего стола для года Красного Петуха.