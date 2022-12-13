В Петербурге с Днем Победы поздравили народного артиста России Николая Мартона

Сегодня, 9 мая, в Петербурге поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. В Центральном районе волонтеры встретили народного артиста РСФСР и народного артиста России Николая Мартона. Ему подарили цветы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Николай Сергеевич 1934 года рождения. Он встретил Великую Отечественную войну будучи 6-летним ребёнком.
Пресс-служба администрации Центрального района
Глава ЗакСа Петербурга Александр Бельский отметил, что в городе сейчас проживают более 57 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них были на праздничном Параде.
Ранее на Piter.tv: синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода была в Петербурге в День Победы в 1945 году.
Видео: Телеграм / Центр. НОВОСТИ
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