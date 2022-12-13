В Петербурге на Параде Победы торжественным строем прошли более 4 тысяч военнослужащих ЗВО

Колонну из военной техники возглавил легендарный танк Т-34.

На Дворцовой площади сегодня, 9 Мая, прошел Парад Победы. В нем приняли участие более 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Торжественным строем по главной площади Северной столицы прошли сотрудники Росгвардии, курсанты военных вузов, академий Минобороны РФ, института Росгвардии, университетов МЧС и МВД России, юнармейцы, нахимовцы, суворовцы и кадеты.

Колонну из военной техники возглавил легендарный танк Т-34. За ним последовали свыше 80 единиц механизированных военных машин. Петербуржцы увидели современную технику и боевые машины времен Великой Отечественной войны. Среди современной техники были представлены зенитно-ракетные комплексы "С-400", тактические ракетные комплексы "Искандер", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бастион"

Во время парада почтили память всех павших в годы Великой Отечественной войны. Была объявлена минута молчания.

Глава Северной столицы Александр Беглов поблагодарил ветеранов за то, что они подарили будущее потомкам. Он выразил надежду на скорейшую победу в СВО.

Ранее на Piter.tv: над Нарвой прозвучат праздничные песни в честь Дня Победы.

Видео: Телеграм / Спикер Бельский