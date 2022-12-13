Над Нарвой прозвучат праздничные песни в честь Дня Победы

Акцию проводят для тех, кому теперь запрещено отмечать 9 Мая.

Сегодня, 9 мая, в России отмечают День Победы. Над Нарвой прозвучат праздничные песни. Их включат в 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Акцию проводят для тех, кому теперь запрещено носить Георгиевскую ленточку, Знамя Победы, у кого больше нет возможности принести цветы к мемориалам Советскому солдату и танку Т-34.

В пресс-службе подчеркнули, что в Нарве много людей, которые хотят отметить 9 Мая.

Ранее на Piter.tv: в Петергофе торжественно запустят фонтаны под песню "День Победы".

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти