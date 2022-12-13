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Над Нарвой прозвучат праздничные песни в честь Дня Победы
Сегодня, 13:12
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Над Нарвой прозвучат праздничные песни в честь Дня Победы

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Акцию проводят для тех, кому теперь запрещено отмечать 9 Мая.

Сегодня, 9 мая, в России отмечают День Победы. Над Нарвой прозвучат праздничные песни. Их включат в 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. 

Акцию проводят для тех, кому теперь запрещено носить Георгиевскую ленточку, Знамя Победы, у кого больше нет возможности принести цветы к мемориалам Советскому солдату и танку Т-34. 

В пресс-службе  подчеркнули, что в Нарве много людей, которые хотят отметить 9 Мая. 

Ранее на Piter.tv: в Петергофе торжественно запустят фонтаны под песню "День Победы".

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: день победы, ленобласть, нарва, песни победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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