Синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода была в Петербурге в День Победы в 1945 году

Синоптик отметил, что в Ленинграде начало мая было теплым.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям, какая была погода 9 мая в 1945 году. По словам специалиста, День Победы был сухим и прохладным. Об этом сообщил в своем tg-канале.

Благодаря архивам сегодня мы можем посмотреть погоду на всей территории, не только СССР, но и Европы, на карте погоды ежедневного Гидрометеорологического бюллетеня, полученной за вечерний срок 9 мая 1945 года. Александр Колесов, синоптик

Синоптик отметил, что в Ленинграде начало мая было теплым. Столбики термометров показывали +16...+19 градусов. Дни были ясными. 8 мая город оказался в тылу антициклона. Пришло похолодание, в результате чего 9 мая температура воздуха опустилась до +7 градусов.

Ранее на Piter.tv: в среду в Ленобласти воздух прогреется до +20 градусов.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга