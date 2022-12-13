В среду в Ленобласти воздух прогреется до +20 градусов

У водоемов будет прохладнее, всего +12 градусов.

В среду, 10 мая, в Ленобласти будет тепло и ясно. Иногда солнце будет прятаться за облаками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха опустится до +1...+6 градусов. Днем потеплеет до +15...+20 градусов. У водоемов будет прохладнее, всего +12 градусов.

Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее на Piter.tv: метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе в Петербурге воздух прогреется до +24 градусов.

Фото: Pxhere