Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе в Петербурге воздух прогреется до +24 градусов

Жара придет в город после 14 мая.

Метеоролог Александр Шувалов рассказал петербуржцам о майской жаре. На следующей неделе в городе потеплеет до +24 градусов. Об этом синоптик рассказал в своем tg-канале.

В Северную столицу пришел теплый антициклон. Уже несколько дней в Петербурге стоит солнечная погода. Температура воздуха в городе уже четыре дня опережает московскую.

Шувалов отметил, что хорошая погода задержится в городе на Неве до середины следующей недели.

Сегодня, 9 мая, в Петербурге + 17 градусов. В выходные в городе обещают +20 и +22 градуса соответственно.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга поздравил ветеранов с Днем Победы.

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