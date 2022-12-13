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Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе в Петербурге воздух прогреется до +24 градусов
Сегодня, 10:48
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Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе в Петербурге воздух прогреется до +24 градусов

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Жара придет в город после 14 мая.

Метеоролог Александр Шувалов рассказал петербуржцам о майской жаре. На следующей неделе в городе потеплеет до +24 градусов. Об этом синоптик рассказал в своем tg-канале. 

В Северную столицу пришел теплый антициклон. Уже несколько дней в Петербурге стоит солнечная погода. Температура воздуха в городе уже четыре дня  опережает московскую.

Шувалов отметил, что хорошая погода задержится в городе на Неве до середины следующей недели. 

Сегодня, 9 мая, в Петербурге + 17 градусов. В выходные в городе обещают  +20 и +22 градуса соответственно.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга поздравил ветеранов с Днем Победы.

Фото: Pxhere

Теги: александр шувалов, жара, прогноз погоды, синоптик, тепло
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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