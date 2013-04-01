Новый год 2017: в чем встречать год Огненного Петуха

Приближается Новый год 2017 и настало время задуматься о том, в чем встречать год огненного петуха. Какого цвета выбрать наряд, расскажет канал Piter.tv.

Стремительно приближается Новый год 2017. Всем россиянам пора задуматься о том, какой именно наряд они хотят примерить на празднование. Грядущий год пройдет под символом Огненного Петуха.

Эта птица сулит много интересного, но неоднозначного. С одной стороны он спокоен и величав, но уже в другой момент готов броситься в атаку, чтобы защитить близких.



Что надеть на Новый год 2017



Петух отличается красотой и помпезностью. Поэтому свой наряд надо продумать тщательно. Во-первых, стоит участь цвет этого знака - Красный или Огненный. Поэтому нетрудно угадать, какому цвету стоит отдать предпочтение. При этом не стоит ограничиваться только красным цветом, можно также выбрать наряд какого-то оттенка. Подойдет как Пурпурный, так и бордовый. Также удачным выбором для задабривания Петуха станет золотой или желтый цвет. Ведь "петушок – золотой гребешок". Также подойдет одежда песочного и розового цвета.

Главное помните, что петух не потерпит унылый и блеклый наряд. Если у вас сдержанное неброское платье. То его стоит украсить яркими аксессуарами.



Какие аксессуары выбрать на Новый год 2017



В этот праздник не стоит мелочиться с украшениями. Петуху нравится излишний блеск и вычурные аксессуары. Подойдут украшения с большим количеством камней и блестками. Можно использовать в оформлении перья. Особенно хорошо будет. Если их вставить в волосы или головной убор.

Можно пристегнуть красивую брошь с символом года. Или повязать на шею легкий платок с огненным рисунком.



Что не следует надевать на празднование



Но есть и наряды, которых стоит избегать на Новый год 2017. Стоит помнить, что петух боится кошек. Поэтому не надо наряжаться в платья со звериными принтами. Леопарда и тигрицу стоит оставить в шкафу. Если вы хотите удачи в наступающем году Огненного Петуха.

На аксессуары и обувь со звериным рисунком распространяются те же правила. Еще лучше не доставать из шкафа одежду из натурального меха.



Модные тренды на Новый год 2017



В этом году дизайнеры советуют выбирать из множества интересных нарядов. Например, на пике моды сейчас одежда из ткани металлических цветов. Золотая юбка или кофта создадут новогодний образ даже в комплекте с обычным топом или штанами.

Одним из трендов этого сезона стал бархат. Этот приятный на вид материал придает изысканности и нарядности любому образу. Сейчас есть богатый выбор одежды из этого мягкого материала: платья, юбки, кофты, брюки.



Прическа и макияж на Новый год 2017



Новогодние праздники – это отличный шанс дать волю фантазии и поэкспериментировать. Неплохо будет использовать в своем макияже яркие красны или золотые цвета. Современные тренды в макияже стирают границы, поэтому не обязательно использовать золотые тени и красную помаду. Если грамотно нарисовать стрелку, то можно поражать всех эффектными красными тенями. А необычная золотая помада точно привлечет внимание.

Прическу стоит сделать легкую. Можно просто красиво уложить волосы или собрать их в высокий хвост. Его можно украсить красной лентой или заколкой.

В качестве бонуса канал Piter.tv предлагает вам советы от финалистки конкурса "Мисс Россия 2014" Виктории Астафьевой о том, как похудеть и как удержать фигуру в новогодний праздничный марафон.

Фото: Instagram / kult.by, malyarovaolga, klaudiahalejcio, showroom_rai, katrin_lv_mua

Видео: канал Piter.tv