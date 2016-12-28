Новый год 2017: символ, приметы и подарки

Приближается год Огненного Петуха 2017. Рассказываем,как задобрить символ года, какие приметы сулят успех, что подарить родным на праздник и как встречать грядущего хозяина.

Символ Нового года 2017 – Огненный Петух



Приближаются новогодние праздники! По восточному гороскопу, символом 2017 года будет Огненный Петух. Естественно, что у каждого животного свой характер. И по традиции, если задобрить символ будущего года, то успех будет сопутствовать во всех начинаниях.

Петуха характеризуют такие качества, как эмоциональность, уверенность и пылкость характера. Символ 2017 года требует внимания и уважения, он непоколебим, настойчив и всегда осуществляет задуманное. А если Петух Огненный, то ко всему вышеперечисленному добавляется неутомимая активность и энергия. Огонь – это символ света, страсти и любви. Огненный Петух поможет добиться желаемого в будущем 2017 году, он не даст сойти с правильной дороги. Цвет символа – Красный. Амбициозный и напористый Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года. Петух сулит счастье в любви и семейной жизни, а также успех в карьере.



Как встречать год Огненного Петуха 2017: приметы и обычаи



По древним поверьям, если правильно встретить Огненного Петуха, то в новом году символ поможет воплотить мечты в жизнь. Так есть несколько примет, которые задобрят Огненного Петуха, и тогда он будет благосклонен к вам в будущем году.



Во-первых, провожать Старый год велят пышно. С 29 по 31 стол должен ломиться от лакомств, если хотите подарки судьбы в будущем году. Праздничный стол накрывайте теми блюдами, которые точно понравятся Огненному Петуху: рис, пшеница. Будет хорошо, если главным украшением станет рыба. Во-вторых, в нынешнем году необходимо разобраться со всеми долгами, а праздновать только в чистой квартире.

Часть примет направлена на то, чтобы будущий год был не скуп на финансы. Если в предновогоднюю ночь поставить в углу новый веник прутьями вверх, ручка которого обмотана красной ниткой, то в семье будет достаток. А для того, чтобы будущий год был радостным, не скупитесь на украшение елки, пусть музыка играет погромче, а дом сияет светом гирлянд.



Стоит сказать, что Огненный петух – птица важная. Он любит славу. Так, если хотите, чтобы о вас сплетен не было, и говорили только хорошие вещи – не играете в новогоднюю ночь в азартные игры.



Однако Петух, как известно, любит поспорить. Если хотите избежать конфликтов в 2017 году, поздравьте с праздником как можно больше людей. А еще Петух – птица домашняя. Он очень семейный, за порядком следит и чужих во двор не пускает. Хотите укрепить семейные узы: обвяжите белой нитью ножки новогоднего стола, а за минуту до боя курантов очистите мандарин и положите под елку.



Ну, и самое главное в новый год вступайте с чистыми мыслями и душой.



Гороскоп и подарки в год Огненного петуха 2017



Выбор подарка – дело непростое. Впрочем, в год Огненного Петуха дарить можно все, что душе угодно. Можно подобрать подарки по знакам зодиака, а можно положиться на собственную интуицию. Но, так или иначе, всегда будут актуальны украшения, домашняя утварь, необходимые для работы и творчества вещи, гаджеты. Однако стоит помнить, что Петух не любит дешевки и формальные подарки, символ требует уважения, поэтому дарите нужные и практичные вещи.



Огненный Петух характеризуется решительностью, мудростью, требовательностью и пылким темпераментом. Овнов ждет успешный в финансовом отношении год. Но Петух предостерегает: не распыляйтесь, сконцентрируйтесь на чем-то одном. Замечательным подарком для упрямого барашка послужит оргтехника, подарочный сертификат или обучающий курс. Тельцам звезды предрекают успех в любом начинании. Поэтому настойчивых бычков можно порадовать творческими наборами, билетами в кино, на выставки и различными мастер-классами. Близнецами в год Огненного Петуха придется научиться мгновенной реакции. Удивить столь противоречивый знак можно необычными подарками: прыжок с парашюта, танцы, гаджеты. Домашним рачкам может приглянуться теплый пледик, халат, тренинг по саморазвитию и бытовая техника. Огненный петух заставит их вылезти из зоны комфорта и окунет в бурное течение жизни. Львы будут рады совершенствовать свое тело. Им подойдут золотые украшения, абонементы в спортзал и на йогу, путешествия, домашние тренажеры и аромомасла для отдыха. Огненный петух заставить обратить внимание на здоровье! Девы в будущем году не будут сидеть на месте: они постоянно будут в делах и заботах. Дарите им во избежание цейтнота ежедневники, планшеты или удобную пару обуви. Весы захотят стать лидерами в год Огненного Петуха. Им определенно подойдет модная сумка, парфюмерия, коллекционные вина. Скорпионов ждет ветер перемен во всех сферах жизни. Им можно подарить фотосессию, оригинальный будильник или шопинг. Для стрельцов Огненный Петух подготовил встречи со знакомыми из прошлого. Символ года советует дарить воинствующему знаку предметы для создания уюта и романтики: настольную лампу, чай, сервиз. Петух в новом году воспротивится приземленности козерогов. Будут и препятствия, и удачи. Чтобы воодушевить этот практичный знак, подарите козерогу билеты в театр, участие в квесте или яркую вещь, типа красного палантина. Водолеи наконец-то смогут воплотить все свои идеи в жизнь. Год будет удачным и творческим. Дарить будем украшения, модную одежду и кожаные аксессуары. Рыбы также покинут свой дом и устремятся к солнцу. Огненный Петух предвещает им успех в любовных делах и на работе. Порадуются рыбы косметике, спортивному снаряжению и эксклюзивным шахматам.

Впрочем, самое главное, делать подарки от души и с прекрасным настроением. Счастливого Нового года 2017. И пусть Огненный Петух принесет удачу во всех начинаниях.