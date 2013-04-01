Салаты на Новый год 2017: праздничные рецепты блюд для года Красного Петуха

С приближением новогодних праздников каждый начинает думать, как его праздновать. И если вы выбираете вариант остаться дома, то вам пора задуматься о том, какие блюда вы приготовите на новогодний стол 2017.
Новый год 2017 – это год огненного Петуха. Переход от Обезьяны к Петуху состоится только 28 января. Согласно гороскопу, петух – одно из самых интересных животных восточного календаря. Он самый выразительный и крайне общительный. А огненная стихия символизирует особую жизненную энергию, которая дает карьерный и личностный рост. Красный цвет Петуха означает удачу и уверенность.
Чтобы задобрить символ наступающего года стоит помнить, что Петух – существо нежадное. Но не стоит забивать стол излишествами. Еды должно быть много, но достаточно простой. Порадует петуха фруктовая нарезка и овощи в любом виде. Неплохо будет в меню добавить и сладкое. Стоит найти место на столе для миски с зерном. Эту же роль может сыграть зерновой хлеб или зерна в салатах.
Главный запрет на этот Новый год – никаких блюд из курицы. Вот несколько рецептов салатов для новогоднего стола без этого запретного мяса.
Салат "Купеческий"
Ингредиенты:
говядина – 1 кг;
лук репчатый негорький – 0.5 кг;
редис – 0.5 кг;
майонез нежирный – 200 г;
специи – черный перец молотый, соль;
масло подсолнечное рафинированное.
Мясо отварить и нарезать соломкой. Лук порезать кольцами или полукольцами и обжарить. Редис натереть на терке. Все ингредиенты смешать. Добавить соус и приправы. Настоять несколько часов и перекладывать в салатницу.
Салат "Парадайз"
Ингредиенты:
отваренный длиннозернистый рис – 1 стакан;
тушки кальмаров – 3 штуки;
мясо краба – 200 г;
креветки – 200 г;
осьминог, щупальца – 200 г;
красная икра – 100 г;
майонез – по вкусу.
Этот салат лучше всего подавать порционно. Отварить и остудить рис. Тушки кальмаров почистить и сварить в подсоленной воде. В кипятке их нужно держать не больше 3 минут. Осьминога и креветки отварить, почистить или нарезать. Все ингредиенты смешать, заправить и разложить по мискам. Украсить красной икрой.
Салат для Красного Петуха
Ингредиенты:
головка репчатого лука – 1 штука;
говяжья печень – 400 г;
вареные куриные яйца – 3 штуки;
красный сладкий перец – 1 штука;
чеснок – 1 зубчик;
морковь – 100 г;
майонез.
Печень сварить и мелко порезать. Яйца разделить на белок и желток и натереть на терке. Морковь отварить и мелко нарезать. Лук нарезать или натереть на терке. Все смешать и приправить майонезом. Украсить можно яйцом или половинками маслин.
Салат "Елочка"
Ингредиенты:
колбаса – 500 г;
шампиньоны – 200 г;
репчатый лук – 1 штука;
сметана – 100 г;
сладкая горчица – 2 чайных ложки;
оливковое масло;
укроп – пучок;
специи – соль, черный и красный молотый перец.
Колбасу, лук и грибы порезать и выложить на сковороду. Слегка пожарить с добавлением специй. После сделать соус, смешав горчицу и сметану. Все, кроме укропа, перемещать. На тарелку выкладывать в форме елочки. Сверху украсить укропом – это зелень для вашей елочки.
Сервировка
В сервировке стола лучше всего использовать красные цвета. Например, положить скатерть этого цвета или салфетки. Также можно украшать блюда болгарским красным перцем или красной икрой.
Фото: открытие источники
Видео: Piter.tv