Салаты на Новый год 2017: праздничные рецепты блюд для года Красного Петуха

Как приготовить салаты на новогодний стол 2017 года? Рецепты на Новый год 2017 с фотографиями от Piter.tv. Плюс эксклюзивный рецепт салата от Анжелики Агурбаш.

С приближением новогодних праздников каждый начинает думать, как его праздновать. И если вы выбираете вариант остаться дома, то вам пора задуматься о том, какие блюда вы приготовите на новогодний стол 2017.

Новый год 2017 – это год огненного Петуха. Переход от Обезьяны к Петуху состоится только 28 января. Согласно гороскопу, петух – одно из самых интересных животных восточного календаря. Он самый выразительный и крайне общительный. А огненная стихия символизирует особую жизненную энергию, которая дает карьерный и личностный рост. Красный цвет Петуха означает удачу и уверенность.

Чтобы задобрить символ наступающего года стоит помнить, что Петух – существо нежадное. Но не стоит забивать стол излишествами. Еды должно быть много, но достаточно простой. Порадует петуха фруктовая нарезка и овощи в любом виде. Неплохо будет в меню добавить и сладкое. Стоит найти место на столе для миски с зерном. Эту же роль может сыграть зерновой хлеб или зерна в салатах.

Главный запрет на этот Новый год – никаких блюд из курицы. Вот несколько рецептов салатов для новогоднего стола без этого запретного мяса.

Салат "Купеческий"

Ингредиенты:

говядина – 1 кг;

лук репчатый негорький – 0.5 кг;

редис – 0.5 кг;

майонез нежирный – 200 г;

специи – черный перец молотый, соль;

масло подсолнечное рафинированное.

Мясо отварить и нарезать соломкой. Лук порезать кольцами или полукольцами и обжарить. Редис натереть на терке. Все ингредиенты смешать. Добавить соус и приправы. Настоять несколько часов и перекладывать в салатницу.



Салат "Парадайз"

Ингредиенты:

отваренный длиннозернистый рис – 1 стакан;

тушки кальмаров – 3 штуки;

мясо краба – 200 г;

креветки – 200 г;

осьминог, щупальца – 200 г;

красная икра – 100 г;

майонез – по вкусу.

Этот салат лучше всего подавать порционно. Отварить и остудить рис. Тушки кальмаров почистить и сварить в подсоленной воде. В кипятке их нужно держать не больше 3 минут. Осьминога и креветки отварить, почистить или нарезать. Все ингредиенты смешать, заправить и разложить по мискам. Украсить красной икрой.



Салат для Красного Петуха

Ингредиенты:

головка репчатого лука – 1 штука;

говяжья печень – 400 г;

вареные куриные яйца – 3 штуки;

красный сладкий перец – 1 штука;

чеснок – 1 зубчик;

морковь – 100 г;

майонез.

Печень сварить и мелко порезать. Яйца разделить на белок и желток и натереть на терке. Морковь отварить и мелко нарезать. Лук нарезать или натереть на терке. Все смешать и приправить майонезом. Украсить можно яйцом или половинками маслин.



Салат "Елочка"

Ингредиенты:

колбаса – 500 г;

шампиньоны – 200 г;

репчатый лук – 1 штука;

сметана – 100 г;

сладкая горчица – 2 чайных ложки;

оливковое масло;

укроп – пучок;

специи – соль, черный и красный молотый перец.

Колбасу, лук и грибы порезать и выложить на сковороду. Слегка пожарить с добавлением специй. После сделать соус, смешав горчицу и сметану. Все, кроме укропа, перемещать. На тарелку выкладывать в форме елочки. Сверху украсить укропом – это зелень для вашей елочки.

Сервировка

В сервировке стола лучше всего использовать красные цвета. Например, положить скатерть этого цвета или салфетки. Также можно украшать блюда болгарским красным перцем или красной икрой.

Фото: открытие источники

Видео: Piter.tv